هزتان ارضيتان تضربان شمال العراق دون أضرار

جهينة نيوز

أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية اليوم عن وقوع هزتين أرضيتين في الشريط الحدودى بين العراق وايران بالقرب من السليمانية.

وذكرت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان اوردته السومرية نيوز ان الهزتين وقعتا على بعد 21 كم من جنوب شرق دربندخان بالسليمانية شمال العراق وهما بقوة 5ر4 و5ر3 درجات على مقياس

ريختر ولم تخلفا اى اضرار.

وشهدت معظم المدن العراقية وخاصة الشمالية خلال الفترة الماضية مجموعة من الهزات الارضية أدى بعضها الى مقتل واصابة عدد من الاشخاص واخر الى خسائر مادية كبيرة.