محادثات حول مشاركة السكك الحديدية الروسية في إعادة بناء السكك السورية!

جهينة نيوز

أعلن رئيس شركة السكك الحديدية الروسية، أوليغ بيلوزيروف، عشية منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، أن السكك الحديدية الروسية قد أجرت محادثات أولية حول المشاركة المحتملة في إعادة بناء السكك الحديدية السورية ولكن لم تتخذ أي قرارات.

وقال بيلوزيروف، في مقابلة مع وكالة " سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كانت السكك الحديدية الروسية تعتزم المشاركة في إعادة إعمار السكك الحديدية في سوريا: "كانت هناك مفاوضات تمهيدية فقط، حتى الآن لم تتخذ أي قرارات".

من جهة أخرى، أعلن أوليغ أن السكك الحديدية الروسية تعتبر مشروعها لكهربة السكك الحديدية في إيران مدنيا ولا يخضع للعقوبات الأميركية، لكنها ستدقق.

وقال بيلوزيروف : "في إيران، سنقوم بكهربة… النقل بالسكك الحديدية ونحن نعتقد، أن هذا مشروع مدني تماما ولا يخضع للعقوبات، ولكننا سنقوم بالتدقيق ".