البيت الأبيض يصدر ميدالية تذكارية بمناسبة قمة "ترامب- كيم" المرتقبة

جهينة نيوز

أصدر البيت الأبيض ميدالية تذكارية بمناسبة القمة التاريخية المرتقبة في سنغافورة في يونيو حزيران المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ونقشت على الميدالية عبارة "محادثات السلام" باللغتين الإنكليزية والكورية، محاطة بغصني زيتون، وحولها اسما البلدين "الولايات المتحدة الأمريكية"، و"جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية"، وتحتها السنة "2018" بينما نقش في دائرة داخلية اسما "الرئيس دونالد جي. ترامب" و"القائد الأعلى كيم جونغ أون".

وتوسط الميدالية علما البلدين بلونيهما الأحمر والأزرق وفي كل منهما نقش نصفي لترامب وكيم.

أما الوجه الآخر للميدالية فيحمل صورة البيت الأبيض والطائرة الرئاسية "إير فورس وان" والشعار الرسمي لرئيس الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد ترامب وكيم قمة تاريخية في سنغافورة في 12 يونيو حزيران المقبل على الرغم من أن كوريا الشمالية هددت بإلغائها إذا ما حاولت واشنطن دفع بيونغ يانغ للتخلي بصورة أحادية عن سلاحها النووي.

وغالبا ما يصدر مكتب الاتصال في البيت الأبيض ميداليات تذكارية تهدى لمدعوين رسميين أو تباع للزوار.

المصدر: أ ف ب