مادورو: التدخل الأمريكي في شؤوننا انتهاك لسيادتنا

جهينة نيوز

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ان التدخل الامريكي في شؤون فنزويلا وانتقادها للانتخابات الرئاسية التي جرت بديمقراطية في كراكاس يمثل انتهاكا للسيادة الفنزويلية.

ووصف مادورو خلال جلسة تقييم للانتخابات في مقر الحكومة بكراكاس المناورات التي تقوم بها الادارة الامريكية والتي أدانها المجتمع الدولي والشعب الفنزويلي بأنها “أعمال يائسة” مشددا على أن كل عملية تصويت تمثل ممارسة مستقلة ودليلاً على إرادة السكان في حل خلافاتهم السياسية دون تدخل من جانب القوى الغربية.

وفي هذا السياق وصف مراقبون دوليون العملية الانتخابية في فنزويلا بأنها مدنية وحرة.

وكان المراقبون الدوليون تابعوا عملية التصويت لانتخاب الرئيس وأعضاء المجالس التشريعية الثلاثة والعشرين في الولايات الفنزويلية.

وفاز مادورو بولاية ثانية فى الانتخابات الرئاسية التى جرت في فنزويلا أمس الاول مع حصوله على 7ر67 بالمئة من الاصوات متقدما بفارق شاسع عن منافسه الرئيسى هنرى فالكون الذى حصل على 2ر21 بالمئة من الأصوات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع امس مرسوما يقضى بفرض عقوبات اقتصادية على فنزويلا ردا على انتخاباتها الرئاسية التى افضت إلى إعادة انتخاب مادورو لولاية ثانية.