امريكا: لا نستبعد الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية

جهينة نيوز

صرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، اليوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة لم تزيح من الأجندة الخيار العسكري بخصوص كوريا الشمالية أبدا.

وقال بينس لقناة "فوكس نيوز" "الخيار العسكري لم يستبعد أبدا".

وفي سياق متصل، صرح بنس، بأن الرئيس دونالد ترامب مستعد للانسحاب من اجتماع قمة غير مسبوق مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والمقرر عقده الشهر المقبل وذلك بعد أن شككت كوريا الشمالية في الاجتماع الأسبوع الماضي.

وقال بنس في تصريحات لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية: إنه يجب على كوريا الشمالية ألا تحاول السعي للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة مقابل وعود لا تنوي الوفاء بها.