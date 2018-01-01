"فرانس فوتبول" ترشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية

جهينة نيوز

رشحت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، المصري الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول، للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والمقدمة من المجلة ذائعة الشهرة.

ونشرت المجلة تقريرا في عددها الجديد، الذي تصدر صلاح غلافه، أكدت فيه أن النجم المصري مرشح بقوة لمنافسة رونالدو وميسي على جائزة الكرة الذهبية.

وأوضحت المجلة "الأرقام الخيالية التي حققها صلاح هذا الموسم مع ليفربول، جعلته مرشحا بقوة لمزاحمة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية وإنهاء احتكارهما لهذه الجائزة".

وأشارت المجلة إلى أن جميع الأنظار مسلطة تجاه صلاح خلال نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول يوم 26 مايو/أيار الحالي في مدينة كييف الأوكرانية.

وتألق محمد صلاح مع الريدز منذ الانضمام للفريق مطلع الموسم الجاري، مسجلا 44 هدفا وصنع 16 هدفا خلال 51 مباراة في جميع البطولات.

وحصد صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من جانب رابطة اللاعبين الإنجليز وجائزة الحذاء الذهبي كهداف البطولة برصيد 32 هدفا.