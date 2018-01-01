موغريني.. لا يوجد بديل للاتفاق النووي

جهينة نيوز:

اوضح الاتحاد الأوروبي، اليوم، موقفه من كلمة وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو التي هاجم فيها إيران بقوة.

وأعلنت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني إن “الاتفاق النووي هو الخطة الوحيدة التي ستجعل المنطقة أكثر أمانا”.

واعتبرت موغريني، "أنه لا يوجد بديل للاتفاق النووي مع إيران وهو الذي يضمن الأمن للمنطقة بشكل عام من خطر الانتشار النووي".

واضافت موغريني: “يجب العمل على العلاقات الاقتصادية والتجارية مع طهران لاستمرار الاتفاق النووي معها”، مشيرة إلى أن الاتفاق لم يجهز لمعالجة قضايا تتعلق بدور إيران في الإقليم، والتي تثير قلق بروكسل مثل “الإرهاب” وعدم احترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن خطاب بومبيو لم يوضح كيف أن نقض الاتفاق النووي مع إيران سيجعل المنطقة أكثر أمانا، وكيف من الممكن أن يؤثر على سلوك إيران، حسب تعبيرها.

وكان وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو أعلن في أول خطاب رسمي له عزم واشنطن فرض عقوبات مشددة على طهران، مشترطا على طهران تحقيق 12 بندا لصياغة اتفاق جديد.