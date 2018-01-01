أبراج يوم الثلاثاء 2018/5/22 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم5/22: متفاخر، يحب السلطة، ذو كبرياء و عزة نفس، قيادي، مقاوم، عقلاني، انفعالي، غيور، مستقيم، شهم، طموح، كريم، متعالي، جدير بالثقة، أمين، صادق، لامبالي أحياناً، بما يخص العقارات سوف توقع أشياء تسرّك على صعيد بيع وشراء، هذه السنة ستختار أشياء جديدة، تعثر على حل لخلاف بأمور تخص الاتفاقيات و العقارات والعقود، تواجه تغييرات في المزاج، تحفيز ثقافي، صفقات صغيرة، تغييرات طفيفة، تعارف، اجتماعات، سفريات قصيرة أو انتقال من مكان لمكان آخر لأنه يمكن عتبة جديدة أو ارتباط للوضعه يسمح، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: تعاني من توتر عصبي شديد، احتمال اليوم أن تحب العمل، من المحتمل التنويع لكن احترس من أي تعب في العمل، الأفضل أن تكون مستقل، لا تدع الآخرين يشعرونك بالفظ لذاً لا تستسلم للقبول حتى لا تلعب دور سلبي، اليوم تربح وتضمن النجاح إذا بكرّت لعملك وتفاديت أي تقصير، انتبه على غذائك، تراجع في صحتك بسبب ضعط العمل أو تنقل مولود الحمل.

الثور: من الصباح نشاط وحماس وفرح، تسمع خبر يخدم مصالحك، كن متيقظ وجاهز حتى تقتنص، وتكون الاتصالات جيدة، احتمال اليوم تهتم بأمور أدبية فنية وتتعارض مع الالتزامات بأمور الأولاد، تشعر اليوم أن لا أحد يفهمك لذلك كن منتبه قليلاً لأولادك ولمنزلك حتى تكافئ اليوم، يوجد صوت مسموع، اليوم قضايا يمكن أن تكون قضايا تغيير اقامة، بالعموم محظوظ اليوم واهتمامك بالأولاد والنشاطات الفنية مولود الثور.

الجوزاء: انشغالات بأمور منزلية، نهار متوتر احتمال اتصال عاجل من أحد من محيطك يشغل بالك، تقدم مساعدة مالية لأحد من أفراد عائلتك، تفكر في تغيير اقامتك والقيام بمشروع منزلي، حل الأمور بمنطق وموضوعية حتى لا ترتكب أخطاء، وحسّن اندفاعاتك المعنوية بالدرجة الأولى لتحقق أهدافك، اليوم متعب قليلاً، يوجد تسرع، أفراد العائلة يتعاملون معك بجفاصة، اذا كان هناك بعض التأجيل والتأخير فهذا يكون بسبب القمر بمربعك مولود الجوزاء.

السرطان: نهار جيد لعلاقات اليومية والتنقلات الممتعة، اليوم الانطلاقة نحو الاولويات، سفر قصير أو زيارة مهمة، لا تتردد من المشاركة كن حاضر واثبت وجودك، احترم مواعيدك حتى تستفسر عن أي أمر بالأخص عن الأخوة والأخوات، علاقات جيدة مع العائلة، فترة مناسبة اهتمام بأمور عائلية أو جيران أو حركة فيها تواصل وسفرات قصيرة، بالعموم اليوم جيد للتعامل الايجابي مع جرعة تفاؤل عندك مولود السرطان.

الأسد: اليوم تصادف نجاح مالي وتكون مندفع بمعنوياتك، تسمع أخبار سارة تخص عملك أو أموالك أو معاملاتك التجارية، يزيد من ذكائك و قوة ملاحظتك، أرباح من سفر، انتبه من مصروف، احتمال تفرح بجائزة أو هدية أو مبلغ من عمل اضافي أو استرداد دين، انتبه على صحتك، يمكن أن يكون هناك استرداد دين أو أنت تطالب بأموالك مولود الأسد.

العذراء: القمر عندك مولود العذراء يمنح نفسيتك الهدوء والطمأنينة، اليوم ينعرض عليك بعض القضايا فيها حسم، اليوم تصغي للآخرين، واليوم أنت كالجبل الأشم، شعور بتدفق حياتك، قدرتك على التأثير والتصيم لاتخاذ قرار سليم، عندك حافز للبراعة، تفضل الأشياء التي تسهل عليك، اليوم يوجد تحسين في وضعك، تفرض وجهة نظرك لأن شعبيتك بتصاعد مولود العذراء.

الميزان: لديك عقل قابل للتكيف لكن لا تدخل بنقاشات ولا تعمل عمل جديد، جرّب أن ترفه عن نفسك لتتجاوز المخاوف التي ليس لها أساس، اليوم يحالفك الحظ، انتبه على صحتك من تأخير وعرقلة، لا تتعهد بأي شيء، نظّم أمورك، انتبه على أشيائك الخاصة، اليوم تنتظر لأن نهارك بطيء مولود الميزان.

العقرب: اليوم صداقاتك جيدة، تشعر بالتقدير والثقة، تجد تشجيع و تلعب الصدفة دور مهم في حياتك، وتحتل مكانك تليق بك من خلال دعوة صديق، أو أنت تقوم بدعوة الأصدقاء، وحماستك مهمة، خفف التعصيب قليلاً لأن انجازاتك كثيرة اليوم وأمنياتك كثيرة، تشعر بتحالف الأصدقاء وهذا ااشيء مشجع اليوم، تلتقي مع صديق قديم، لبي الدعوات لأنك محط أنظار للتعاطي مع الناس مولود العقرب.

القوس: اليوم في العمل أنت على موعد مع مسؤولية مهمة، أو تسمع خبر مزعج لوضع أحد من محيطك، استفد من هذا النهار لأن هذا التحول قد يجلب نجاح وشعبية لك، تسمح لك بتحقيق آمالك ومشاريعك ومساعدة مقربين وعلاقاتك ستكون جيدة مع الأصدقاء، اليوم أخبار عن أوضاع مالية أو تتعرف على أحد ما من ذوي النفوذ، لكن بالمقابل لا تعطي انطباح سلبي، حافظ على هدوئك مولود القوس.

الجدي: اليوم تأخذ قرارات خاصة تتحمل مسؤوليتك، اليوم لا تحاول الجري بعيداً عن مشاكلك، عندك حوارات ونقاشات ومواعيد محددة بإمكانك تصحح أخطاء وترتب أوضاع من خلال اتصالاتك لأماكن بعيدة، تلفت نظر وخاصة القمر بالعذراء تشعر بحاجة لسفر ومشاريع كبيرة، نجاح اجتماعي، مكانة مرموقة، تقدير الآخدين لك، مبادرات تستفيد منها بفضل الحيوية عندك اليوم مولود الجدي.

الدلو: لا تتسرع بحسم موضوع مهم قبل التدقيق بالتفاصيل لتعالج مسألة دين أو قرض مصرفي أو معاملات لا تتطلب منك أن تتحرك لتقود أعمالك بوضوح، أشياء غامضة تظهر، يجب أن تكون كريم ومتسامح ومتفائل لتزداد وتحب الحياة، توجد علاقات اليوم مع العائلة، وجود قضايا فيها معتقدات أو وجود قضايا قانونية تظهر فيها ملفات، ركّز على الأمور المالية اليوم لأن وجود فواتير واستحقاقات مولود الدلو.

الحوت: من الصباح يوجد معاكسات، اليوم مناسب لك للعلاقات الزوجية والانسجام العائلي أو مع الشركاء، لا تعمل مشكلة ولا تعتمد على إثارة المواضيع الحساسة لو شعرت بالظلم عالج أمورك بهدوء حتى تعطي مسافات أطول وعلاقات ذات طابع مؤقت أو عرضي، احتمال الحصول على مبلغ من المال، وتطالب بموضوع دين قديم وتحصل عليه، اليوم يوجد تعاون وتبادل آراء وتركيز على الشراكة مولود الحوت.