جونسون.. المفاوضات الموسعة مع ايران ستكون "صعبة للغاية"

جهينة نيوز:

حذر وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون من ان المفاوضات الموسعة مع ايران التي يسعى اليها الرئيس الاميركي دونالد ترامب ستكون "صعبة للغاية".

وقد اعلن وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو في وقت سابق، 12 شرطاً من اجل التوصل الى "اتفاق جديد" مع إيران، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الحالي. لكن جونسون اعتبر انه لم يسمع باتفاق شامل "من السهولة بمكان تحقيقه ضمن جدول زمني معقول".

وتوعدت الولايات المتحدة بزيادة الضغوط المالية على إيران مع "اقوى عقوبات في التاريخ"، ما يُعرقل الشركات التي تأمل في التعامل مع ايران.

ودافع جونسون عن الاتفاق الاصلي موضحاً انه "يحمي العالم من القنبلة النووية الايرانية. وفي المقابل يُعطي الايرانيين بعض الفوائد الاقتصادية".

وأضاف أن وزراء خارجية مجموعة العشرين سيبحثون هذه المسألة لدى اجتماعهم في بوينس آيرس في وقت لاحق الاثنين. وقال للصحافيين: "اعتقد اننا سنُناقش ذلك ليس في الجلسة لكننا سنُناقشه بالتأكيد مع اصدقاء وزملاء ونبحث كيفية المضي قدماً".

وتدارك: "لكن احتمال التوصل الى اتفاق جديد اوسع بكثير مع إيران سيكون صعباً للغاية". وتابع جونسون: "أعتقد اننا في النهاية سنعود إلى نوع من الاضافات التي كنا نتوخاها على الاتفاق، لكن الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً".

واكد ان بريطانيا تتخذ بالفعل إجراءات لمحاولة حماية الشركات البريطانية التي تتعامل مع إيران من التعرض للعقوبات الاميركية.