الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة اقتربت من قاعدة حميميم في سوريا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها للدفاع الجوي أسقطت مساء اليوم الاثنين طائرة مسيرة حاولت الاقتراب من قاعدة حميميم.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته بهذا الصدد: "رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي لقاعدة حميميم الروسية، مساء اليوم 21 مايو، هدفا جويا صغير الحجم ومجهول الهوية يقترب من المطار".

وأوضح البيان أن الهدف كان طائرة مسيرة، وشددت الوزارة على أن "وحدات الدفاع الجوي التابعة للقاعدة الروسية دمرت الهدف".

وأشارت إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابة أو أضرار مادية، لافتة إلى أن "قاعدة حميميم الجوية الروسية تعمل وفقا للنظام العادي".