تركيا.. محكمة ترفض إطلاق سراح مرشح للرئاسة

الإثنين, 21 أيار 2018 الساعة 23:50 | سياسة, عالمي

تركيا.. محكمة ترفض إطلاق سراح مرشح للرئاسة

جهينة نيوز:

أعلن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد في تركيا، ان محكمة رفضت استئنافاً من الحزب المنتمي الى المعارضة لإطلاق سراح صلاح الدين دمرداش، زعيم الحزب السابق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية، وذلك قبل شهر من انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

وكان الحزب قد رشّح في وقت سابق من أيار، دمرداش، المسجون منذ عام ونصف العام في تهم تتعلق بالأمن، ويُواجه عقوبة السجن لما يصل إلى 142 عاماً في حال إدانته.

وتقدّم الحزب في الأسبوع الماضي بطلب لإطلاق سراح دمرداش قبل الانتخابات المبكرة المقررة في حزيران، معتبراً ان احتجازه يُشكّل خطورة على حرية الناخبين.


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