مسلحون يطلقون النار على المارة قرب مركز ثقافي جنوب فرنسا

جهينة نيوز:

أطلق مسلحون النار على المارة قرب مركز ثقافي في مدينة مرسيليا في جنوب فرنسا، وفق ما أفادت وسائل إعلام فرنسية مساء الاثنين.

واشارت وسائل الإعلام، الى ان مسلحين ملثمين على متن 3 سيارات دخلوا إلى حي "بوسرين" في مدينة مرسيليا، وأطلقوا النار في اتجاه مجموعة من الشبان بالقرب من مركز ثقافي.

وأفاد موقع laprovence الفرنسي، بأن شخصاً أصيب إصابة طفيفة وتم نقله إلى المستشفى. ولفت الموقع الفرنسي إلى أن الشرطة طوّقت مكان إطلاق النار.

وأضاف الموقع أن العملية أخذت منحى ثانياً، حيث نقل عن مصادر مقربة من التحقيق، ان المسلّحين اختطفوا شخصاً.

من جهته، اوضح النائب العام كسافييه تارابو ان عناصر من الشرطة كانت بالقرب من مسرح العملية التي تم استهدافها من المسلّحين الملثمين، مشيراً إلى عدم وجود إصابات بين الأمنيين. وأكد النائب العام أن المسلحين لاذوا بالفرار.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن سكان في المنطقة سماع صوت الرصاص، كما أكدوا أنهم عثروا على العديد من ظروف الطلقات على الأرض.

وكشفت الوكالة الفرنسية، أن ضباط شرطة لواء مكافحة الجريمة في مدينة بوسرين (الدائرة الرابعة عشرة)، المعروفة بتهريب المخدرات في مرسيليا، تدخلوا بعد سماع العديد من الطلقات.