ضبط معامل تستجر الكهرباء بطرق غير مشروعة في المدينة الصناعية بعدرا.. خربوطلي: سرقة للمال العام والمواطن!

جهينة نيوز

تفقد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي اليوم الاثنين خلال جولة مفاجئة الشبكة الكهربائية في المدينة الصناعية بعدرا في ريف دمشق بهدف قمع التعديات عليها وذلك بعد عدة شكاوى وردت بهذا الخصوص.

رافق الوزير خربوطلي في جولته عناصر الضابطة العدلية وتم خلالها ضبط عدد من المصانع ومعامل البلاستيك يقومون باستجرار الكهرباء بطريقة غير مشروعة ونظمت على الفور الضبوط اللازمة أصولا وتمت إزالة المخالفات ومصادرة كابلات السرقة. وذلك حسبما افاد مصدر في وزارة الكهرباء

وقال الوزير في خلال اجتماعه بعناصر الضابطة العدلية الذي سبق الجولة ان "واقع الطاقة الكهربائية تحسن مقارنة بالسنوات السابقة وذلك بفضل دماء شهدائنا الطاهرة وتقع المسؤولية الاضافية على عاتقنا" داعيا الى العمل للحفاظ على المنظومة الكهربائية.

واوضح ان بعض أصحاب النفوس الضعيفة يتعدون على الشبكة العامة ويستجرون الطاقة الكهربائية بشكل غير مشروع وهذه سرقة للمال العام وللمواطن وينتج عن هذا الفعل المستنكر منعكسات سلبية على الإقتصاد الوطني واضرار على الشبكة الكهربائية وقطع قسري خارج أوقات التقنين بسبب الحمولات الزائدة .

كما قام الوزير خربوطلي بزيارة لمحطة تحويل عدرا الصناعية بهدف الاطلاع على واقع الشبكة الكهربائية وتأمين تغذية كهربائية مستقرة للمدينة الصناعية دعما لعجلة الإنتاج.