هاسبل تؤدي اليمين الدستورية كمدير للاستخبارات المركزية الأمريكية

جهينة نيوز

أدت جينا هاسبل اليمين، اليوم الإثنين، وأصبحت المديرة الجديدة لوكالة الاستخبارات المركزية بشكل رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتلا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس نص اليمين على هاسبل، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو.

ووافقت لجنة المخابرات في جلسة مغلقة بأغلبية عشرة أعضاء مقابل خمسة على تعيين هاسبل، وهو ما كان متوقعا بعد أن قال اثنان من الأعضاء الديمقراطيين السبعة باللجنة، وهما نائب رئيس اللجنة مارك وارنر والعضو جو مانشين، إنهما سينضمان للأعضاء الجمهوريين الثمانية في تأييد هاسبل كما ذكرت وكالة "رويترز".

وصدق مجلس الشيوخ اليوم على تعيين هاسبل لتصبح أول امرأة تتولى إدارة الاستخبارات المركزية الأمريكية رغم الانتقادات التي وجهت إليها بسبب صلاتها ببرنامج الاستجواب العنيف السابق لدى الوكالة للمشتبه في أنهم إرهابيون، وكان من بين المنتقدين السناتوران الجمهوريان راند بول وجون مكين.

المصدر: سبوتنيك