تعرف على طريقة جديدة لمكافحة الانفلونزا

جهينة نيوز:

أظهرت نتائج اختبارات أجريت على الفئران أنّ كثرة الألياف في النظام الغذائي تخفّض احتمال الإصابة بالإنفلونزا وخطر الوفاة بسبب مضاعفاتها.

وأثناء دراستهم لتأثير الألياف الغذائية في عمل النظام المناعي، اكتشف الباحثون عن طريق الصدفة كيفية «تدريب» خلايا «T» الرئيسية في النظام المناعي على مكافحة فيروس الإنفلونزا بنشاط أكبر.

وقال قائد الدراسة، بنجامين مارسليند، من جامعة لوزان السويسرية إننا «استغربنا من تعطيل الألياف لجزء من النظام المناعي المسؤول عن الحساسية، وتحفيز عمل جزء آخر مسؤول عن مكافحة العدوى. وقد أكدت التجارب التي أجريناها على الفئران المخبرية هذه القاعدة».

وأضاف: «لقد اتّضح أنّ إضافة الألياف إلى غذاء الفئران تغيّر من تركيب نبيت الأمعاء وتزيد عدد الميكروبات المُنتجة لجزيئات الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، التي تدخل إلى خلايا نخاع العظام وتجبره على إنتاج كمية أكبر من خلايا «T» المسؤولة عن مكافحة العدوى».

وقد بيّنت النتائج أنّ 40 في المئة من الفئران المصابة بالإنفلونزا تمكنت من البقاء على قيد الحياة، في حين نفقت الفئران الأخرى التي لم تضف الألياف إلى نظامها الغذائي.