بومبيو: يمكن التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران حال تغييرها نهجها السياسي الحالي

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم (الاثنين) أن الولايات المتحدة ستمارس «ضغطاً مالياً غير مسبوق» على النظام الايراني يتجلى في «عقوبات هي الأكثر شدة في التاريخ».

وخلال عرضه الاستراتيجية الأميركية الجديدة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني، أكد بومبيو أن إيران «لن تكون أبداً بعد الآن مطلقة اليد للهيمنة على الشرق الأوسط»، مؤكدا أنه يمكن أن التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران حال تغييرها نهجها السياسي الحالي

و اشار بومبيو​ الى ان حزب الله صار أقوى منذ تطبيق الاتفاق النووي مع ايران، واوضح ان الاتفاق النووي لم يمنع إيران من دعم ميليشيات حزب الله كما انه لم يمنع إيران من تطوير الصواريخ.