رئيس الوزراء الإسباني: نأمل أن يشكل إقليم كاتالونيا قريبا حكومة فعالة

الإثنين, 21 أيار 2018 الساعة 16:25 | سياسة, عالمي

رئيس الوزراء الإسباني: نأمل أن يشكل إقليم كاتالونيا قريبا حكومة فعالة

جهينة نيوز:

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إنه لا يزال يأمل أن يشكل إقليم كاتالونيا قريبا حكومة فعالة قادرة على الدخول في حوار جاد وتمتثل للقانون حتى يعود الإقليم إلى وضعه الطبيعي اقتصاديا واجتماعيا وعلى صعيد المؤسسات.

وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة الإسبانية أقرت اليوم بسلطات زعيم كاتالونيا المنتخب حديثا كيم تورا، لكنها لم تصادق على أعضاء حكومته المختارين، ما يعني أن مدريد ستواصل فرض الحكم المباشر على الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا.

وكان تورا المؤيد للانفصال قال إنه يرغب في إعادة تشكيل الحكومة التي أعلنت الاستقلال عن إسبانيا في أكتوبر تشرين الأول. ورشح يوم السبت أربعة أشخاص للانضمام لحكومته وهم إما مسجونون أو فروا خارج البلاد.


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