الجيش السوري يعلن دمشق و محيطها مناطق آمنة

جهينة نيوز:

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة اليوم الاثنين أن العاصمة دمشق ومحيطها مناطق "آمنة" بعد طرد داعش من منطقة الحجر الأسود

و في بيان قالت القيادة العامة : بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة والمتتابعة أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة والقوات الرديفة والحليفة تطهير منطقة الحجر الأسود ومحيطها بالكامل

و أضافت العمليات أسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي ما أدى إلى إحكام السيطرة التامة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وقبلها يلدا وببيلا وبيت سحم

و تابعت العمليات تتوج تطهير جميع بلدات الغوطتين الغربية والشرقية تماماً من رجس الإرهاب المسلح التكفيري بكل مسمياته وأشكاله وسحق تجمعاته التي كانت تنتشر في تلك المناطق

و لفتت إلى أن إحكام السيطرة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك إنجاز تنبع أهميته من القضاء التام على أشرس مكونات التنظيمات الإرهابية وإثبات قدرة جيشنا الباسل على الحسم الناجز في مواجهة الإرهاب الممنهج والمدعوم من قوى إقليمية ودولية إضافة إلى ضمان أمن العاصمة دمشق وريفها كاملا

و ختمت بيانها بالقول "جيشنا اليوم أكثر قوة وأشد بأساً وتصميما على مطاردة ما تبقى من فلول الإرهاب وسحق تجمعاته أينما وجدت على امتداد تراب الوطن وسيبقى الجيش العربي السوري عنوان الرجولة والبطولة والوطنية . لن تتوقف عجلة الحسم الميداني حتى يتم تطهير كل التراب السوري من رجس الإرهاب بغض النظر عن المحاولات اليائسة التي يلجأ إليها رعاته وداعموه لإطالة أمده فالقضاء التام على الإرهاب قرار سوري صرف لا رجعة عنه مهما بلغت التضحيات