شارابوفا تتقدم 11 مركزا في تصنيف اللاعبات المحترفات

جهينة نيوز

تقدمت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة أولى عالميا سابقا 11 مركزا وباتت في المركز التاسع والعشرين في التصنيف العالمي الجديد للاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر اليوم الاثنين.

ووصلت شارابوفا الى الدور نصف النهائي من بطولة روما، لكنها خسرت السبت أمام الرومانية سيمونا هاليب الأولى عالميا.

وبقيت الأوكرانية يلينا سفيتولينا رابعة برغم احتفاظها بلقبها في بطولة روما على حساب هاليب الأحد، وتتأخر بنحو 700 نقطة عن الإسبانية غاربيني موغوروزا الثالثة.

واحتفظت الدنماركية كارولين فوزنياكي بالمركز الثاني مع أن الفرصة كانت متاحة أمامها لانتزاع الصدارة لو فشلت هاليب بالوصول إلى ربع النهائي في روما.

وتقدمت اللاتفية يلينا أوستابنكو إلى المركز الخامس تاركة السادس للتشيكية كارولينا بليسكوفا.

ترتيب المصنفات العشر الأوليات:

1- الرومانية سيمونا هاليب 7270 نقطة

2- الدنماركية كارولين فوزنياكي 6935

3- الإسبانية غاربيبي موغوروزا 6010

4- الأوكرانية يلينا سفيتولينا 5505

5- اللاتفية يلينا أوستابنكو 5382

6- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5335

7- الفرنسية كارولين غارسيا 5170