بريطانيا تفتح ثلاثة تحقيقات ضد قناة "آر تي" الروسية

جهينة نيوز

أعلنت هيئة "أوفكوم" التنظيمية للاتصالات في بريطانيا، اليوم الاثنين، عن فتح ثلاثة تحقيقات ضد قناة "آر تي".

وجاء في بيان للهيئة أن: "التحقيقات فتحت للاشتباه في مخالفات حصلت في برامج أخبار القناة، يومي 26 نيسان/ أبريل و4 أيار/مايو 2018، وفيما يتعلق ببرنامج "كروستولك" يوم 20 نيسان/ أبريل.

وأضاف البيان بأن حقيقة بداية التحقيق لا تعني أن قناة "آر تي" قد ارتكبت أية مخالفة، ولا تثبت جميع التحقيقات حقيقة وقوع مثل هذا الانتهاك.

ودعا برلمانيون بريطانيون في وقت سابق لفرض عقوبات ضد القناة وحتى ألغاء ترخيصها، إذا ثبت تورط روسيا في تسمم العقيد السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه "لن تعمل أية وسائل إعلام بريطانية في بلادنا إذا قامت بريطانيا بأغلاق شركة آر تي"، وفي المقابل ، حذر "روسكوم نادزور" (الهيئة الاتحادية الروسية للإشراف على الاتصالات وتقنيات المعلومات والاتصالات الجماهيرية) من تدابير فورية ضد وسائل الإعلام البريطانية في حال سحب ترخيص "أر-تي" في المملكة المتحدة.

وكانت "أوفكوم" قد أعلنت، في منتصف شهر آذار/ مارس، عن توجيه رسالة إلى الجهة صاحبة ترخيص قناة " آر تي " حول العقوبات المحتملة حول "بقضية سكريبال". وأعربت رئيسة تحرير قناة "آر تي" مارغريتا سيمونيان، أن روسيا الاتحادية سترد على احتمال إلغاء ترخيص "آر تي" في بريطانيا بشكل مماثل. وفي الوقت نفسه، أعربت سيمونيان، عن أملها بألا يتخذ الجانب البريطاني مثل هذه الخطوة.

وكانت هيئة التنظيم والإشراف البريطانية على عمل وسائل الإعلام "أوفكوم"، قد أعلنت في 18 نيسان/ أبريل، فتح 7 تحقيقات جديدة تتعلق ببرامج إخبارية ووثائقية لقناة "آر تي".

سبوتنيك