من هي الحسناء التي خطفت الأنظار في العرس الملكي؟

جهينة نيوز:

يبدو أنه كان هناك من كاد أن يسرق الأضواء من العروس الملكية ميغان ماركل خلال حفل زفافها.. إذ ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من بدء الحفل، بصور الحسناء التي أسرت قلوب العالم في العرس الملكي.. ليدي كيتي سبينسر، ابنة خال الأميرين ويليام وهاري.

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً عدة لكيتي سبينسر – وهي ابنة تشارلز سبينسر، شقيق والدة هاري، الأميرة ديانا – والتي كانت قد دُعيت للزفاف الملكي مع عائلتها للاحتفال بعرس ابن عمّتها والممثلة الأمريكية السابقة، ميغان ماركل.

ولا شك بأن أكثر ما لفت انتباه المتابعين من حول العالم، هو مدى شبه كيتي، بعمتها ديانا، حيث اعتبر العديد من الأشخاص أن الشابة البالغة من العمر 27 عاماً، تتمتع بأناقة، وجاذبية، وجمال، ورقي عمّتها، التي توفيت إثر حادث سيارة في العام 1997، عندما كانت كيتي تبلغ السادسة من العمر.

وقد نشر العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي صوراً لكيتي بجانب صور قديمة للأميرة ديانا، لتسليط الضوء على الشبه بينهما، وأرفقوا الصور مع تعليقات مثل: "كيتي سبينسر هي نسخة طبق الأصل عن الأميرة ديانا."

وتعمل كيتي كعارضة أزياء لبعض أكبر علامات الأزياء الفاخرة من حول العالم، وقد كان ذلك واضحاً من خلال إطلالتها المتألقة في حفل الزفاف، إذ ارتدت فستاناً أخضر داكن اللون، مزيناً بالورود الملونة من تصميم "دولتشي أند غابانا،" وحذاء بكعب عالي برتقالي اللون، مماثلاً للون وشاح صغير حملته في يدها.

ولم تنس عارضة الأزياء الشابة التي أمضت سنوات طفولتها في كيب تاون بجنوب أفريقيا، القبعة التقليدية التي اعتادت أن تزين رؤوس الحضور النساء في حفلات الزفاف البريطانية الملكية، إذ ارتدت قبعة خضراء صغيرة، مزينة بطرحة شبكية تدلت على أعينها، وريشة كبيرة خُيطت على القبعة.

المصدر CNN