ماذا ارتدت ميغان ماركل لحفل العشاء الخاص بعد الزفاف؟

جهينة نيوز:

تألقت دوقة ساسكس، ميغان ماركل بفستان آخر أقل رسمية، صُمم خصيصاً لها من قبل مصممة الأزياء ستيلا ماكارتني، لحضور حفل العشاء الخاص بالزفاف الذي أقامه والد العريس الأمير تشارلز .

وتميز فستان ماركل الأبيض المصنوع من خيوط الحرير، برقبة عالية وظهر مكشوف. وأرفقت ماركل الفستان مع حذاء مصنوع من الساتان بكعب عالي من تصميم علامة الأحذية الإيطالية الفاخرة، أكوازورا، بينما صففت شعرها بطريقة ناعمة وبسيطة، على يد مصفف الشعر الإنكليزي جورج نورثوود.

ولا شك بأن أكثر ما لفت الانتباه في إطلالة ماركل، هو ارتدائها خاتم فيروزي اللون، بقصة "إيميرالد،" كانت قد امتلكته في السابق، والدة الأمير هاري، ديانا، أميرة ويلز.

كما ظهر الأمير هاري أيضاً بإطلالة مختلفة عن تلك التي ظهر بها في الكنسية، إذ ارتدى بذلة سوداء رسمية، بدلاً من الزي العسكري التقليدي الذي كان يرتديه في ظهوره الأول.