موسكو: الانتخابات الرئاسية الفنزويلية تمت بنجاح

جهينة نيوز

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الانتخابات الرئاسية في فنزويلا تمت بنجاح، معتبرة ذلك خطوة مهمة في حياة الشعب الفنزويلي.

وأوضح مدير قسم شؤون أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شتينين، أن لدى موسكو معلومات مبنية على معطيات رسمية للمجلس الوطني للانتخابات الفنزويلي، تفيد بأن مادورو فاز بثلثي أصوات الناخبين، مؤكدا أن نتائج الانتخابات هي معيار لا يمكن التراجع عنه.

وأضاف شتينين أن هذه الانتخابات تمثل خطوة مهمة في حياة الشعب الفنزويلي وتمهد الظروف الضرورية لحل المسائل المعقدة التي تواجهها البلاد، وخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، لكن منافسه الرئيسي هنري فالكون طعن في شرعيتها وطالب بإعادتها.

وقالت رئيسة المجلس تيبيساي لوسينا إنه استنادا إلى نتائج فرز 90% من الأصوات فقد حصل مادورو على 67.7% من الأصوات، متقدما بفارق شاسع على منافسه الرئيسي هنري فالكون الذي حصل على 21.2% من الأصوات.

هذا وقد وصفت الخارجية الأمريكية، في وقت سابق الانتخابات الرئاسية المبكرة بأنها غير

روسيا اليوم