برلين: التخلي عن الاتفاق النووي يعني الدخول في "مستقبل غامض"

جهينة نيوز

دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وذلك لدى وصوله إلى بوينس آيريس للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة العشرين، الذي يتخلف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن حضوره.

وقال ماس في وقت متأخر من يوم أمس الأحد، إن "التخلي عن الاتفاق يعني الدخول في مستقبل غامض تماماً فيما يتعلق بمسألة الأسلحة النووية في إيران" على حد تعبيره. وأضاف: "الأمر لا يتعلق في الحقيقة بإيران، بل يتعلق بمصالحنا الأمنية الأصلية، الألمانية وكذلك الأوروبية".

وتكافح ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا لإنقاذ الاتفاق الموقع في 2015 مع طهران، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويرغب الموقعون الآخرون، الصين وروسيا، في الحفاظ على الاتفاق.

لكن اجتماع اليوم الإثنين في بوينس آيريس، سيكون دون وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، الذي سيلقي بدلاً من ذلك خطاباً في واشنطن حول الاستراتيجية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران.

وألغى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مشاركته في القمة بسبب انشغاله بمهام أخرى لم تُكشف ولن يحضر أيضاً لا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، ولا مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

ومن المتوقع فشل الاجتماع في غياب اللاعبين الرئيسيين المعنيين بالأزمة الإيرانية.

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