بالفيديو.."الزعيم" مع فريق عمل " عوالم خفية " يحتفل بعيد ميلاده الـ 78

جهينة نيوز:

وسط فريق عمل مسلسل " عوالم خفية " احتفل الممثل المصري، عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 78 .

وشاركت الصفحة الرسمية لعادل إمام على "فيسبوك"، أمس الأحد 20 مايو/ أيار الجاري، فيديو من احتفال الزعيم بعيد ميلاده، مع نجله الأكبر رامي إمام مخرج ومنتج " عوالم خفية ".

وشكر عادل إمام في الفيديو، كل طاقم مسلسله لاحتفالهم بعيد ميلاده، وتمنى أن يلتقي بهم في مسلسل العام المقبل.

ومسلسل "عوالم خفية" يشارك في بطولته بشرى ورانيا فريد شوقي، وهو من إنتاج شركة "ماغنوم"، ومن إخراج رامي إمام.

وعادل إمام من مواليد مدينة المنصورة، في 17 مايو 1940، وتخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة، بينما احترف التمثيل في عام 1966.