الشباب العربي في استطلاع: روسيا حليف يعتمد عليه اكثر من أمريكا

جهينة نيوز

أكد الشباب العربي في استطلاع رأي أنهم ينظرون لروسيا كحليف يمكن الاعتماد عليه أكثر من الولايات المتحدة.

وطلب من المستطلعين أن تسمية حليفهم المفضل على الساحة الخارجية، واحتلت روسيا المركز الرابع بعد الإمارات والسعودية والكويت، فيما احتلت مصر المركز الخامس، لتكون الدولة غير العربية الوحيدة التي تدخل في المراكز الخمسة الأولى، بحسب ما جاء على موقع استطلاع رأي الشباب العربي 2018 "أصداء بيرسون- مارستيلر".

وخرجت الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى منذ العام 2012 من تصنيف الحلفاء بحسب ما اعتبر الشباب العربي، واحتلت هذا العام المركز الـ11.

ويعتبر 57% من الشباب العربي أمريكا عدو في العام 2018، بينما اعتبرها 32% فقط من العرب عدو في العام 2012.

واستفادت روسيا من تداعي صورة الولايات المتحدة ونفور الشباب العربي منها لتعزيز مكانتها بصفتها الحليف غير العربي. الأكبر في المنطقة لتقفز من 9% في العام 2016 إلى 20% في الـ2018.

سبوتنيك