الجيش يستأنف عملياته العسكرية في الحجر الاسود.. وأنباء عن تحرير مخيم اليرموك كاملاً!

جهينة نيوز

أكد مصدر عسكري أن الجيش استأنف اليوم عملياته العسكرية ضد ارهابيي تنظيم "داعش" جنوب دمشق، فور انتهاء وقف إطلاق نار مؤقت أعلن في المنطقة مساء أمس لأسباب إنسانية .

وأوضح المصدر لـRT أن الهدنة الإنسانية أعلنت بهدف إخراج النساء والأطفال والمسنين من منطقة الحجر الأسود على الأطراف الجنوبية للعاصمة، مضيفا أن وقف إطلاق النار المؤقت انتهى ظهر اليوم.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر أمني سوري تأكيده تحرير القوات السورية كامل مساحة مخيم اليرموك المجاور للحجر الأسود، مضيفا أن العلم السوري يرفرف الآن فوق المخيم.

من جانبهم، أفاد "المرصد المعارض" بأن الدفعة الثانية من مسلحي "داعش" غادرت منتصف ليلة الاثنين على متن حافلات الضواحي الجنوبية لدمشق متوجهة إلى البادية السورية، بموجب الاتفاق المبرم بين قادة المسلحين والحكومة، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم حرقوا مقارهم وآلياتهم في المنطقة قبل الانسحاب. حسب قوله.

وسبق أن ذكرت RT يوم السبت أن ارهابيي التنظيم في الحجر الأسود ومخيم اليرموك أعربوا عن استعدادهم للاستسلام دون مقاومة، وطلبوا السماح لهم بالانسحاب، لكن مصدرا عسكريا سوريا نفى التوصل إلى أي اتفاق مع التنظيم الإرهابي أو خروج مسلحيه من المنطقة.

وتعتبر منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وحي التضامن في ضواحي دمشق الجنوبية آخر جيب خاضع لسيطرة الفصائل المسلحة في غرب سوريا.