الليرة التركية تنخفض لمستوى قياسي أمام الدولار

جهينة نيوز

هبطت الليرة التركية اليوم الى مستوى قياسى أمام الدولار الاميركى الذي تجاوز 55ر4 ليرات وذلك على خلفية مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي التركي على كبح معدل التضخم.

وذكرت رويترز أن الليرة التركية خسرت نحو 5ر16 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام ما يجعلها واحدة من أسوأ عملات الاسواق الناشئة أداء, وقد تأثرت سلبا جراء مخاوف المستثمرين بشأن قرار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ممارسة نفوذ اكبر على السياسة النقدية فى البلاد.

وبلغت العملة التركية 5480ر4 ليرات للدولار بحلول الساعة السادسة والنصف بتوقيت غرينتش اليوم بعدما كانت قد لامست مستوى منخفضا جديدا عند 5693ر4 ليرات.

ويترقب المستثمرون ليروا ما اذا كان هبوط الليرة سيدفع البنك المركزي لاتخاذ اجراء مبكر ورفع أسعار الفائدة قبل اجتماعه التالى المقرر في السابع من حزيران المقبل.