ارتفاع أسعار النفط مع توقف حرب تجارية بين الصين وأمريكا

[جهينة نيوز

زادت أسعار النفط اليوم الاثنين في الوقت الذي تتفاعل فيه الأسواق مع أنباء تفيد بتفادي الصين والولايات المتحدة حربا تجارية كانت تلوح في الأفق بين أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 79.06 دولار للبرميل بزيادة 55 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة بالمقارنة مع سعر الإغلاق السابق. وتجاوز برنت 80 دولارا للبرميل لأول مرة منذ نوفمبر تشرين الأول 2014 الأسبوع الماضي.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.71 دولار للبرميل مرتفعة 43 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة من سعر آخر تسوية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الأحد إن أكبر اقتصادين في العالم اتفقا على التخلي عن التهديد بفرض رسوم فيما يعكفان على التوصل لاتفاق تجاري أوسع، مما منح الأسواق العالمية دفعة في التداولات المبكرة يوم الاثنين.

وقال بنك مورجان ستانلي الأمريكي ”الخلاف التجاري العارض ستتقلص حدته بمرور الوقت عبر التفاوض“.

وأضاف ”كلا الجانبين يخطط من أجل تنفيذ مشتريات المنتجات الزراعية والطاقة ومواصلة التفاوض بشأن الصناعة وتجارة الخدمات والاستثمار الثنائي وحماية حقوق الملكية الفكرية في الأشهر المقبلة“.

لكن أسعار الخام تظل بعيدة إلى حد ما عن المستويات المرتفعة التي سجلتها الأسبوع الماضي وهي الأعلى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014، بينما يقول الكثير من المتعاملين والمحللين إن هناك ما يكفي من المعروض لتلبية الطلب على الرغم من تخفيضات الإنتاج المستمرة بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وانخفاض الإنتاج بفعل الأزمة التي تضرب فنزويلا وعقوبات أمريكية ضد إيران تلوح في الأفق.