الأمن الروسي يحبط نشاط لمجموعة متطرفة خططت لجرائم ضد تتار القرم

جهينة نيوز

أعلن الأمن الروسي عن كشف نشاط مجموعة متطرفة شكلها مساعد النائب في البرلمان الأوكراني مصطفى جيميليوف بأمر من زعيم مجلس تتار القرم المحظور في روسيا.

وقال الأمن في بيان:"عناصر الأمن الروسي إلى جانب وزارة الداخلية كشفوا عن نشاط مجموعة متطرفة شكلها ارولوم فيلليف مساعد النائب في البرلمان الأوكراني مصطفى جيميليوف بأمر من زعيم مجلس تتار القرم المطلوب في روسيا رفعت تشوباروف بدعم من مجلس الأمن الاوكراني".

وأوضح البيان أن المتطرفين خططوا للقيام بجرائم لترهيب "تتار القرم وزيادة التوتر القومي" في القرم، مؤكدا أن عناصر المجموعة أحرقوا في يناير كانون الثاني 2018 منزل مفتي القرم اميرال ابالييف، وأشار إلى أن المجموعة تم تشكيلها في خاركوف.

والجدير بالذكر أن "مجلس تتار القرم"، هو منظمة غير مرخصة شرعيا في روسيا، ويرأسها حالياً عضو مجلس النواب الأوكراني، رفعت تشوباروف، والذي قاد هذا التنظيم بعد مصطفى دجيميلوف، علماً بأن كلا الرجلين وقفا ضدَّ انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا، وغادروا إقليم القرم، ونتيجةً لتصريحاتهم المتطرفة والمحرضة على الكراهية والعنف، والتي أطلقوها طيلة العام 2014، تم حرمانهم من دخول روسيا الاتحادية لمدة خمس سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الحكومية في القرم للعلاقات الدولية بين الشعوب، والمسؤولة عن شؤون ترحيل المواطنين أعلنت سابقاً أن المتطرفين المتورطين بتجنيد مسلمي إقليم القرم ضمن صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، قد فروا من الإقليم إلى أوكرانيا، وذلك بعد الاستفتاء الذي جرى خلال شهر آذار/ مارس 2014، في إقليم شبه جزيرة القرم حول الانضمام لروسيا.

سبوتنيك