الفلبين «تتحرك دبلوماسيا» ضد الصين

الإثنين, 21 أيار 2018 الساعة 11:02 | سياسة, عالمي

الفلبين «تتحرك دبلوماسيا» ضد الصين

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية أنها تتخذ "التحرك الدبلوماسي المناسب" للتأكيد على مطالبها السيادية في بحر الصين الجنوبي بعد هبوط قاذفات صينية في جزر في المنطقة المتنازع عليها.

وقالت الخارجية الفلبينية في بيان، اليوم الاثنين: "نتخذ التحرك الدبلوماسي المناسب الضروري لحماية مطالبنا وسنواصل عمل ذلك في المستقبل"، وتابعت: "نكرر التزامنا بحماية كل شبر من أراضينا والمناطق التي نملك حقوقا سيادية عليها".

لكن الوزارة لم تصل إلى حد إدانة تصرف الصين، الذي قالت واشنطن إنه قد يؤجج التوتر ويزعزع الاستقرار في المنطقة.

من جهتها، قالت القوات الجوية الصينية إن قاذفات مثل إتش-6 كيه هبطت، وأقلعت من الجزر في بحر الصين الجنوبي، في إطار تدريبات الأسبوع الماضي، وهو ما أثار حفيظة نواب المعارضة في مانيلا.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو ممر مائي تعبره بضائع بقيمة ثلاثة تريليونات دولار سنويا. وتطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام أيضا بالسيادة على بعض أجزاء الممر المائي.

المصدر: رويترز


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