جيش الاحتلال يقتحم جنين ويفشل في إعتقال أحد قادة المقاومة الفلسطينية

جهينة نيوز

قامت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الإثنين بمحاولة إعتقال القائد العام لكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الحارة الشرقية بجنين وحاصرت منزل القيادي رائد أبو سرور، وأطلقت قوات العدو وابلاً من الرصاص صوب منزله، إلا أنه تمكن من الانسحاب بأمان.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن القيادي سرور نجا من محاولة اغتيال، وجرت اشتباكات مسلحة عنيفة بين عناصر كتائب الأقصى وقوات الاحتلال عقب محاولة اغتيال سرور.

وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والمواطنين عقب اقتحام الحارة الشرقية بجنين، مبيّنةً أن عدداً من الشبان أصيبوا بجراحٍ متفاوتة خلال المواجهات المندلعة مع جيش الاحتلال.

الإعلام الحربي المركزي