غارات "للتحالف" تؤدي لاحتراق ناقلة وقود ومحطة غاز في اليمن

الإثنين, 21 أيار 2018 الساعة 09:45 | سياسة, عربي

غارات

جهينة نيوز

عاود طيران "التحالف" قصف ضواحي العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، بأن "طيران التحالف شن فجر اليوم الاثنين، غارتين على فرع شركة النفط في منطقة الصباحة غرب العاصمة، أسفرتا عن احتراق ناقلة وقود كانت متوقفة بجواره".

وأضاف "أن القصف خلف علاوة عن احتراق الناقلة، أضراراً مادية".

وفي محافظة صعدة، ذكر المصدر "أن يمنياً أصيب بغارة لطيران التحالف على محطة لتعبئة الغاز المنزلي بمدينة صعدة، أدت إلى احتراقها وإلحاق خسائر في الممتلكات".

مشيراً إلى "أن طيران التحالف قصف بـ 11 غارة مناطق متفرقة في مديرية كتاف".

يذكر أن التحالف العربي بقيادة السعودية، يشن منذ 26 مارس 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة جماعة أنصار الله عليها في يناير 2015.


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