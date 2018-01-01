كيري..نعيش في زمن تتسبب فيه كذبة او حقيقة بتحريك العالم خلال ثوان

جهينة نيوز:

إنتقد وزير الخارجية الاميركي الاسبق جون كيري في حفل تخرج لطلاب جامعيين في ابوظبي مساء الاحد سياسة "الانغلاق وتبادل الاتهامات" لدى ادارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال كيري في الكلمة الرئيسية في حفل التخرج الخامس للجامعة الاميركية بفرعها في ابوظبي: "في بلدي تحولت السياسة لدينا الى تبادل للاتهامات"، مضيفا "اننا نعيش في زمن يمكن ان تتسبب فيه كذبة او حقيقة بتحريك العالم كله خلال ثوان".

كما انتقد كيري في كلمته التي بثت مباشرة على موقع الجامعة، الانسحاب الاميركي من اتفاقيات عالمية بينها اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي، قائلا: "لن نفوز بانغلاقنا داخل حدودنا".