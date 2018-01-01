أبراج يوم الاثنين 2018/5/21 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/21: يتمتع بقدرة كبيرة على الحكم، تحركاته فيها طيبة كبيرة، حكمه حكم انساني، كريم، مدافع، كل ما يقوم به ينجح في تأديته، ينشر الفرح مم حوله، يتمتع هذا العام بحيوية جديدة تخوله للخروج من أي مأزق مهما كان صعب، انجازاته معلقة على صعيد العمل والعاطفة، لكن لا تحرق المراحل ولا تستبق الأمور بسرعتك لكن يوجد ارث وتغيير مكان إقامة وعتبة جديدة، والأجواء سوف تكون ثابتة وموثوقة وخاصة في انجذاب لشريك أكبر بالسن، وجود زواج لبعض من مواليد اليوم، حظ سعيد.

جهينة نيوز- خاص

الحمل: اليوم لصالحك بوجود القمر في برج الأسد، يوم جيد وايجابي، مواعيد تحمل لك مصالحة، تجاوب مع أحد من محيطك، اليوم جيد لطرح فكرة، اترك باب الحوار مفتوح، كن هادئ بدون مواجهات، لا تسمح لأحد أن يستفزك، احتمال أن تنشغل عن الأحبة، يزداد ضغط الأجواء المهنية والاجتماعية، من الأفضل أن تخبر الأحبة عن كل ظروفك المفاجئة، خبر واتصال وتغيير بالشكل وتغيير إقامة لصالحك مولود الحمل.

الثور: يتطلب المنزل أو الأهل بعض المساعدة منك يمكن مساعدة مالية أو معنوية، يمكن أن تنشغل بأعطال منزلية أو ظرف ملّح يبقيك في المنزل، حافظ على ثقتك بنفسك، هذه الفترة لا تنجر وراء مصالح الآخرين الهادمة لأن ممكن أن يوجد تغيير، تنشغل باهتمامات عائلية، تتلقى زيارات ومواعيد واهتمام بأحد الأولاد، ممكن تغيير جذري، مرّكز على المنزل على الأعطال والتصليحات، لديك مخالفة قانونية يمكن أن تظهز اليوم مولود الثور.

الجوزاء: اليوم من اللازم أن لا تسكت على مضدد، تتكلم بوضوح وثقة، حضّر لعملك حتى لا يضعق موقفك، يوم أيضاً فيه لقاءات مهمة، لا يجوز الفشل، نسّق الواجبات لكي تتفادى اي تأخير أو أي تقصير وخاصةً إذا كان عندك اليوم علاقة مع أخوة أو جيران أو أصدقاء، للطلاب جيد للتغيير والتركيز، هذه الفترة تكون حظوظك موفقة، بالمعنى أنه يوجد بعض التصليحات التي تخص سيارة أو أجهزة متطورة، لكن بالعموم الحركة عندك شيء أساسي مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم احتمال فرصة مالية أتية من مبادرة أو من خبرة، تكيّف مع الجو العام وخاصة في استقرار مصالحك المالية، احتمال اليوم وجود محتالين وكلام معسول لكن انتبه منهم بمعنى فوّت عليهم الفرصة أو لا تحقق مكاسبهم أو أهدافهم، كن ضمن الأصول، انتبه على مصروف طارئ، أمورك فيها دفعات مالية قادمة، خطط جيداً وستجد هداسا أو مكاسب مولود السرطان.

الأسد: اليوم أنت جريء بتحديد خياراتك وبإنهماك في عملك، اليوم جرّب أن توسع دائرة تحركاتك الاجتماعية بصورة ايجابية أي خطوة كبيرة أجلها، تخطط وتنفذ وتنجح في ترنيب مسألة مالية عالقة تنفرج هذا النهار لأنك قادر أن تسيطر، لأن اليوم القمر في برجك معنى هذا أن في قوة و طاقة وسلطة لك مولود الأسد.

العذراء: اليوم تتحامل على نفسك، تهدء من روعك، قد تسبب لنفسك أزمة لا تجادل ولا تتحدى ولا تعقد الأمور انتبه من متطفل أو أناني، يوجد مجال لتهتم بالعواطف والأحبة لدرجة كبيرة، وتزداد الطرف الآخر التعلق بك، لكن تحركاتك اليوم هي بداية جديدة يمكن أن يكون فيها بعض المغامرات، أو بعض النميمة أو المعاتبات، اترك شمس الحياة تدخل حياتك، اليوم كن هادئ حتى لا تسبب لنفسك بعض المتاعب مولود العذراء.

الميزان: اليوم الثاني يتجه تركيزك على التواصل مع الاصدقاء وتعيش حياة ناشطة، حسّن علاقاتك، اليوم يوجد لقاء بأشخاص في شتى الميادين، تلبية دعوات، احتمال أن تحضر لتشارك ورشات عمل مفيدة أو دعوات لتشارك وتقوم بجولة عمل، انتبه لنبرة صوتك اليوم هناك تشنج، عليك أن لا تفرض وجهة نظرك، يوجد تغييرات ودعوات ولقاءات جديدة لك مولود الميزان.

العقرب: مسؤولية طارئة يمكن انشغال عائلي أو شخص أو تحديات طارئ، كن ليّن لا تتفرغ برأيك، يوم حساس ودقيق، انتبه من تأخير على عملك، اثبت جدارتك ولا تترك مجال للغموض والاحراج وخاصة اليوم لقاءات فريدة من نوعها، كن متفتح وودود ومتيّقظ مولود العقرب.

القوس: اليوم مشحون بالنشاط والحيوية والحركة الدائمة، اليوم صفحات الماضي تقلبها مع حلول لصالحك، كلمتك مسموعة، توصل اخبار، تنشغل في مواضيع متنوعة لها علاقة باتصال بعيد أو بلد بعيد والأجواء الفلكية لا يوجد فيها وعد بالمساعدة، أنت قادر اليوم أن تساعد نفسك لأن يوجد تغيير في الأجواء، إذا كان صعب نهارك فهذا بسبب صدقات أو تتكلم بالمعتقدات مولود القوس.

الجدي: اليوم نقاشات تشاور حول مسائل مالية، لا تزيد الأمور تعقيد ولا تستعجل أمر، إذا عندك قرار أو استثمار قانوني، لا تستخف بالسلامة العامة لكن اليوم سيكون مختلف عن السابق، يوجد تودد واتصالات متكررة، جو ملائم للتصالح والبدء من جديد بسبب المال المشترك، وجود نفقات أو هدايا أو مكاسب، وللبعض استحقاقات أو فواتير أو مرافقة مريض مولود الجدي.

الدلو: تركيزك على شراكة، تعزز ايمانك بنفسك، تعيد ترتيب أمورك لا تنجرف وراء انفعالات الآخرين، لا تتمرد ولا تخالف أي تعليمات، وما عليك غير أن تقدم تنازلات، تمد جسر توافق بين مختلف الآراء والمواقف،انتبه على صحتك، احتمال أن تحصل على حق أو مشروع أو تربح قضية، ركّز على الشراكة ولاتتسرع مع الطرف الآخر مولود الدلو.

الحوت: لا تدع الشك يسيطر عليك على العكس ابتسم وحافظ على توازنك العائلي وقلل من زيارات الأصدقاء، ابقي ضمن الأجواء العائلية، احتمال تغييرات مفاجئة، حاول أن لا تكون أحكامك قاسية، العائلة هي التي ستعطيك الأمن والحماية، اذا حصلت أعطال لا تعصب، ضغوطات شخصية، بمعنى محور نهارك عائلي وشخصي، تكثر الطلبات، من اللازم أن تركز على العائلة، نهار صعب عليك، توجهات جديدة، واثق من نفسك، يبدو اليوم مزاجك فيه غضب وتراكم أعمال و حوادث في المنزل أو المطبخ أو الحديقة في المكتب، لا تنسى التفاصيل وخاصةً اليوم يوجد بعض النزاعات، تكون متكاسل قليلاً، ولديك لقاءات عديدة بأكثر من مكان، اضبط أعمالك مولود الحوت.