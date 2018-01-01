نادي جالطة سراي يتوج بطلاً للدور التركي الممتاز

جهينة نيوز

توج نادي جالطة سراي بطلاً للموسم الحالي من الدوري التركي بعد الفوز على جوزتيبي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الختامية من المسابقة.

وسجل المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز هدف جالطة سراي الوحيد في الدقيقة 66 من ضربة جزاء في مباراة التي أقيمت في مدينة إزمير غرب تركيا أمس بين جالطة سراي ونادي جوزتبه وضمن لفريقه الثلاث نقاط التي كان يحتاجها أو نقطة التعادل لتأمين لقب الدوري التركي للمرة ال21 في تاريخه (رقم قياسي).

وبهذا الفوز رفع جالطة سراي بقيادة المدير الفني القدير فاتح تريم رصيده إلى النقطة 75 منفرداً بالمركز الأول وليحسم صراع الصدارة بعيداً عن فناربخشه، باشاك شهير وبيشكتاش ويتوج بلقب الدوري التركي للمرة الأولى منذ 2015.