ترامب يطالب بفتح تحقيق حول احتمال دس مخبر في حملته الانتخابية

جهينة نيوز

طالب الرئيس الاميركي دونالد ترامب بفتح تحقيق حول احتمال دس مخبر في حملته الانتخابية من قبل عناصر في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) وهي التهمة التي يلوح بها منذ عدة ايام لكن بدون عرض ادلة ملموسة.

وكتب في تغريدة: "اطالب هنا، وساقوم بذلك غدا رسميا بان تنظر وزارة العدل في ما اذا كان اف بي آي اخترق او راقب حملة ترامب لاسباب سياسية".

والرئيس الاميركي الذي يندد بشدة "بحملة ضده" يشكلها تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر، اكد رغبته في معرفة ما اذا كانت "مثل هذه المطالب طلبها اشخاص داخل ادارة (باراك) اوباما".