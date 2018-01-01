بالفيديو..انتقادات لإعلان سخرية "سامسونج من آيفون"

جهينة نيوز:

تعرض إعلان لشركة "سامسونج"، يسخر من أحد هواتف "آيفون" التي تصنعها شركة "آبل" لانتقادات لكونه اعتمد على التضليل

إذ قارن الاعلان هاتفًا طرحته سامسونج سنة 2018 مع هاتف "آيفون 6" الذي طرح في 2014، عوض أن يعقد مقارنة مع "آيفون X" أو "آيفون 8"

ويُظهر المقطع هاتف "جالاكسي إس 9" ذا أداء سريع، فيما يبدو هاتف "آيفون 6" بطيئًا بصورة لافتة؛ لكن هذا العمل ليس الأول من نوعه، إذ سبق للشركة الكورية الجنوبية أن طرحت إعلانات مماثلة.

وتعرض الإعلان لانتقادات، على اعتبار أنه اعتمد على التضليل،

وفي أحد مشاهد الإعلان، يظهر مجموعة من المسافرين وهم يستعدون للركوب في الطائرة، فتتأخر حاملة هاتف "آيفون 6" في إبراز بطاقة الإركاب الإلكترونية بينما تفعل مستخدمة "سامسونج" ذلك بكل سرعة.

وحاولت "سامسونج"، في إعلانات سابقة، أن تبرز عيوب "آيفون X" بالإشارة إلى عيوب السماعات وتأخر "آبل" في كل من ميزات الشاشة والبطارية ومقاومة الماء.