العراق.. إحباط عملية تهريب قطع أثرية إلى سورية

جهينة نيوز

أعلنت قيادة الجيش العراقي، الأحد، إحباط محاولة تهريب قطع أثرية ثمينة إلى سوريا؛ إثر القبض على مهرب بمدينة الموصل (شمال)، وبحوزته تلك المقتنيات.

ونقلت وكالة الاناضول عن النقيب بالجيش، عباس عبد العظيم، قوله: إن القبض على المهرب جاء في كمين لقوات الجيش بالموصل، استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة.

وأضاف أن المقتنيات الأثرية تعود إلى متحف الموصل الحضاري، وكان يعتزم تهريبها من المدينة إلى سوريا تمهيداً لبيعها.

وأوضح أن المضبوطات عبارة عن ثلاث قطع أثرية ومجموعة من المخطوطات والأوراق والكتب التي يبدو أنها مهمة للغاية وقد تعود إلى تاريخ قديم.

وأشار إلى أن المهرب أقر بمحاولته تهريب تلك القطع إلى الحدود السورية ليتم بيعها لتجار آثار دوليين.

وأوضح أن الجهات الأمنية طلبت من مديرية آثار نينوى (مركزها الموصل) تسلم القطع، وفق الضوابط المحددة، لمعرفة قيمتها.

تجدر الإشارة إلى أن آثار محافظة نينوى تعرضت، خلال حقبة تنظيم "داعش" الإرهابي، التي استمرت نحو 3 سنوات، للسلب والنهب والتخريب على نطاق واسع.