هزة أرضیة بقوة 4.2 درجة تضرب جنوب غربي إيران

الأحد, 20 أيار 2018 الساعة 21:45 | مجتمع, حوادث

هزة أرضیة بقوة 4.2 درجة تضرب جنوب غربي إيران

جهينة نيوز

ضربت هزة أرضية بقوة 4.2 درجات علي مقیاس ریختر، الأحد، محافظة خوزستان، جنوب غربي إيران.

وقعت الهزة في منطقة میانرود بمدینة دزفول عند الساعة 15:52 (11:22 ت.غ)، وعلى عمق 10 كم من مستوى سطح الأرض، حسب مركز رصد الزلازل فی إیران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مدیر عام مؤسسة الطوارئ فی محافظة خوزستان "كیومرث حاجی زادة" قوله إن "جمیع الوحدات الإغاثیة فی مدینة دزفول دخلت حالة التأهب؛ نظرا لقوة الهزة التی تعرضت لها المدینة".

وأضاف أنه لم تصل حتى الآن أی تقاریر تتحدث عن وقوع خسائر جراء الهزة الأرضية.

والجمعة الماضیة، تعرضت مدینة میانرود، أیضا، إلى هزة أرضیة بقوة 3.4 درجات على مقیاس ریختر.


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