الأمير هاري وميغان يقرران تأجيل شهر العسل..!؟

جهينة نيوز

قرر الأمير البريطاني هاري وعروسه ميغان ماركل تأجيل شهر عسلهما وسيحضران حفل عيد ميلاد الأمير تشارلز والد العريس بعد بضعة أيام فقط من زفافهما التاريخي الذي مزج بين الحديث والتقليدي.

وبعد أن قطع الزوجان عهود الارتباط في كنيسة سان جورج بقصر وندسور في حضور أفراد العائلة المالكة والمشاهير وتحت أنظار ملايين المشاهدين في مختلف أرجاء العالم أمضى هاري وميغان مساء السبت في حفل خاص مع الأصدقاء.

وسيعودان إلى منزلهما في قصر كينزنغتون قبل أن يحضرا أول مناسبة لهما بصفتهما دوق ودوقة ساسكس وهو عيد الميلاد السبعين للأمير تشارلز.

ويمثل الحفل الذي سيقام في الهواء الطلق بداية الاحتفالات بعيد ميلاد تشارلز الذي يحل في تشرين الأول ويجري فيه تكريمه لانتمائه للجيش ورعايته لجمعيات خيرية تدعمها الأسرة المالكة.

ولم يظهر العروسان صباح اليوم الأحد في الكنيسة عندما توجهت الملكة لحضور القداس.

وحتى الآن لم يعلن عن المكان التي سيقضي فيها العروسان شهر العسل وتكهنت بعض وسائل الإعلام بأنهما سيذهبان إلى بوتسوانا على الأرجح لزيارة مخيم خاص قضيا فيه بعض الوقت في آب من العام الماضي قبل بضعة أشهر من إعلان خطبتهما.

وكان حفل زفاف الأمير هاري (33 عاما) وهو السادس في ترتيب ولاية عرش بريطانيا على ميغان (36 عاما) وهي مطلقة وأمها أميركية من أصل أفريقي حفلا لم تشهد العائلة المالكة مثله من قبل.