ظريف.. الاتحاد الاوروبي لا يفعل ما يكفي للحفاظ على مكتسبات إيران من الاتفاق النووي

جهينة نيوز

أبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة ميغيل أرياس كانتي بأن الاتحاد لا يفعل ما يكفي للحفاظ على مكتسبات إيران من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقال ظريف للمفوض ميغيل أرياس كانتي: "مع انسحاب الولايات المتحدة زادت توقعات إيران من الاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على مكاسب الاتفاق. وفي هذا الإطار فإن الدعم السياسي الأوروبي للاتفاق لا يكفي".

ورأى ظريف أن "اعلان شركات أوروبية كبرى احتمال انسحابها من تعاونها مع إيران لا يتسق مع التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ الاتفاق النووي".