المغرب يتهم جبهة بوليساريو بالقيام بـ"استفزازات"

جهينة نيوز

إتهم المغرب جبهة بوليساريو بالقيام بـ"استفزازات" في المنطقة العازلة في الصحراء الغربية، منددا بما قال انه "انتهاك جديد موصوف لاتفاق وقف اطلاق النار" في هذه المنطقة الصحراوية المتنازع عليها.

وقالت الخارجية المغربية في بيان، ان المملكة ابلغت مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش وبعثة الامم المتحدة في المنطقة، وطلبت من هذه الجهات "اتخاذ الاجراءات الضرورية ضد هذه الممارسات غير المقبولة" في بلدة تيفاريتي.

وتحدثت الخارجية المغربية عن "مباركة وتواطؤ" الجزائر، معتبرة انها "تتعنت في تشجيع مرتزقتها في البوليساريو".

وطالبت الرباط بـ "تحقيق دولي" حول الوضع في مخيمات اللاجئين الصحراويين في مدينة تندوف الجزائرية، منددة بظروف عيشهم "المهينة" والاستيلاء على المساعدة الانسانية التي ترسل الى المنطقة التي تسيطر عليها بوليساريو.