مدينة تونسية تشهد جدلا كبيرا اثر مباراة في كرة القدم

جهينة نيوز

تظاهر مئات الأشخاص ليلة السبت في محافظة قفصة في جنوب تونس وقاموا باشعال إطارات مطاطية واغلقوا الطرق، اثر مباراة في كرة القدم شهدت جدلا حول التحكيم.

وتخللت المباراة التي جمعت نادي قوافل قفصة واتحاد بن قردان (فريقان من الجنوب التونسي) في ملعب رادس قرب العاصمة، فوضى كبيرة بعد انتقادات وجهت للتحكيم وتدخل مسؤولين سياسيين ومشادات على أرض الملعب.

وغادر لاعبو قوافل قفصة الملعب قبل نصف ساعة من انتهاء اللقاء بينما كان الفريقان متعادلين. فأعلن الحكم نهاية المباراة، معتبرا ان الفريق انسحب. وبالتالي، بقي القوافل للموسم الرابع على التوالي في الرابطة الثانية.