مدينة تونسية تشهد جدلا كبيرا اثر مباراة في كرة القدم

الأحد, 20 أيار 2018 الساعة 19:39 | رياضة, كرة القدم

مدينة تونسية تشهد جدلا كبيرا اثر مباراة في كرة القدم

جهينة نيوز

تظاهر مئات الأشخاص ليلة السبت في محافظة قفصة في جنوب تونس وقاموا باشعال إطارات مطاطية واغلقوا الطرق، اثر مباراة في كرة القدم شهدت جدلا حول التحكيم.

وتخللت المباراة التي جمعت نادي قوافل قفصة واتحاد بن قردان (فريقان من الجنوب التونسي) في ملعب رادس قرب العاصمة، فوضى كبيرة بعد انتقادات وجهت للتحكيم وتدخل مسؤولين سياسيين ومشادات على أرض الملعب.

وغادر لاعبو قوافل قفصة الملعب قبل نصف ساعة من انتهاء اللقاء بينما كان الفريقان متعادلين. فأعلن الحكم نهاية المباراة، معتبرا ان الفريق انسحب. وبالتالي، بقي القوافل للموسم الرابع على التوالي في الرابطة الثانية.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا