مجلس الوزراء يقر خطة عمل خدمية واقتصادية للمناطق المحررة في أرياف دمشق وحمص وحماه

جهينة نيوز

أقر مجلس الوزراء، اليوم، خطة عمل متكاملة على المستويين الخدمي والاقتصادي لكافة المناطق المحررة من الإرهاب مؤخرا في ريفي حمص وحماة وريف دمشق تتضمن إعادة كافة الخدمات والبنى التحتية " ماء , كهرباء , مراكز صحية ,اتصالات , مخابز , مدارس " وتفعيل كافة مؤسسات الدولة .

وخصص المجلس في جلسته، اليوم، برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس كافة المبالغ اللازمة لإعادة احياء المناطق الصناعية والحرفية في القابون والزبلطاني والقدم لناحية البنى التحتية والخدمات وتقديم التسهيلات لعودة الحرفيين لمزاولة أعمالهم فيها.

وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل المادة /3/ من القانون رقم /6/ لعام 2005 بحيث يتم بموجبه نقل تبعية مشروع إسكان أسر الشهداء الخاضع لإشراف المؤسسة الاجتماعية العسكرية الى "مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين" في وزارة الدفاع ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره .

وقرر المجلس تقييم كافة المدراء العامين والفرعيين في محافظة دير الزور وضرورة تواجد كل مدير على رأس عمله خلال /15/ يوما أو يعتبر بحكم المستقيل إضافة الى تقييم اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة و السياحة في المحافظة لجهة الالتزام بتنفيذ خطة عمل كل غرفة من خلال التواجد على ارض الواقع والوقوف على متطلبات المنتسبين اليها .

ووافق المجلس على رصد كافة الاعتمادات المطلوبة لإعادة العملية التعليمية " التربوية والتعليم العالي " بدير الزور لجهة تأهيل المدارس وجهات التعليم العالي ,

وكلف المجلس وزارة النقل بالتوسع بمشاريع السكك الحديدية والاهتمام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ضرورة لمشاريع البنى التحتية في النقل وإيلاء البنية الادارية والتدريبية والتشريعات المزيد من الاهتمام وذلك بعد أن قدم وزير النقل المهندس علي حمود عرضا حول أهم عناوين قطاع النقل والرؤية التطويرية له بكافة مكوناته (البرية – البحرية – الجوية-)، وحجم وقيم الأعمال المنفذة في مجال إعادة تأهيل شبكات النقل الطرقي والسككي.

وطلب المجلس من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفعيل دور الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ليمارس الدور المنوط به في تمكين المستهدفين اقتصاديا واجتماعيا والمواءمة مع مشروع المرأة الريفية وذلك بعد أن عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري التقرير المتعلق بنشاطات الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية عن الربع الأول من عام 2018 .

المصدر: رئاسة الوزراء