شركة MTN تُطلق عروضاً ومسابقات خاصة بشهر رمضان المبارك

جهينة نيوز:

قامت شركة MTN، وبمناسبة حلول شهر رمضان المُبارك، بإطلاق مجموعة من العروض الخاصة بالشهر الكريم، تتضمن باقات إنترنت يومية جديدةوجوائز مغرية عبر مسابقة "كنز المعلومات"، بالإضافة إلى تَحديث تَطبيق "نور" الرمضاني ليكون دَليلاً يومياً لِكل ما يَحتاجه الصَائم في الشهر الكريم، وذلك إعتباراً من الأول من رمضان لهذا العام.

السيد غياث بازرباشي، مدير إدارة التسويق، تحدث عن العروض الجديدة فقال: "قمنابدراسة مجموعة العروض المقدمة خلال الشهر الفضيل، لتشمل جميع مشتركي الخطوط المسبقة واللاحقة الدفع، وتتيح الفرصة أمامهم للتمتع بباقات إنترنت مفيدة وتلبي احتياجاتهم".

وأضاف بازرباشي: "قدمنا خدمة كنز المعلومات بحلتها الرمضانية، والتي تهدف لإثراء معلومات المشتركين الرياضية والترفيهية من خلال محتوى غني ومتميز، ومنحهم جوائز قيمة خاصة بالشهر المبارك".

وكانت MTNقد خَصصت ثلاث باقات إنترنت يومية جديدة وهي باقة الواتساب وباقة التواصل الإجتماعي وباقة اليوتيوب الغير محدودة باشتراكات يَومية مخفضة، للخطوط مسبقة ولاحقة الدفع من الجيل الثاني والثالث، صَالحة من 1 رمضان ولغاية 6 أشهر. حيث يتم الاشتراك عبر الاتصال بالرمز #999* من أي خط MTNلتَتجدد الباقات بشكل أتوماتيكي يومياً بعد ذلك.

كما قامت MTN بتحديث تَطبيق "نور" للسَنة الرابعة على التوالي في شهر رمضان الكريم، لتتناسب مع احتياجات الصَائم اليومية. حيث يُوفر التَطبيقعِند تَحميله مجاناً، آيات من القرآن الكريم وإمساكية وأدعية خاصة بالشهر الفضيل، بالإضافة إلى مواعيد عرض المسلسلات وطُرق تَحضير مجموعة من الأطباق والمقبلات الرمضانية.كما قدمت ساعات إضافية ضمن الباقات اليومية في تطبيق MTNTV، لتوفر للمشتركين الاستمتاع أكثر في مشاهدة الباقات الذهبية والعائلية و الرياضية.

ولا يَخلو رمضان من مجموعة من الهدايا القيّمة، التي سَتقدمها لمُشتركيها عبر مُسابقة "كَنز المعلومات" بحلّتها الرَمضانية. حيث سَتمنح يومياً ولمدة 30 يوماً، جهاز سامسونج S9 وA8، وخط LTE مُتضمن 2 غيغابايت مجانية عَبر قناة سوريا دراما يومياً الساعة الثالثة والنصف ظهراً. كما سَيتم خلال البرنامج تسليم جائزة مسابقة "كنز المعلومات" الكبرى والتي هي عِبارة عن سيارتين كيا بيكانتو.

وتَأتي عروض رمضان، للتأكيد على سعي MTN الدائم لمُشاركة مُناسبات المجتمع السوري والاحتفال معهم عبر عروض وهدايا مميزة لتضيف بريقاً مميزاً لحياتهم لتصبح أكثر إشراقاً.