ترامب يعلن عن "صفقة القرن" بعد رمضان الحالي

جهينة نيوز:

ذكرت وكالة "أسوشيتدبريس" نقلا عن خمسة مسؤولين أمريكيين بارزين لم تسمهم، أن الرئيس دونالد ترامب سيعلِن عن تفاصيل خطة السلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن" بعد شهر رمضان الحالي.

وقال المسؤولون الأمريكيون ومساعد في الكونغرس إن الكشف عن الصفقة سيجري في منتصف أو آواخر شهر يونيو/ حزيران بعد نهاية شهر رمضان، إلا أنهم ألمحوا إلى أن ذلك قد يتأخر في حال حدوث تطورات في المنطقة، كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الوكالة.

ويقوم المسؤولون عن "صفقة القرن" وهم جاريد كوشنر، ومبعوث أمريكا للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات بإطلاع حلفاء مختارين وشركاء في المنطقة على عناصر الصفقة.

وأشار التقرير الذي نشر إلى أن احتمال تقبل السلطة الفلسطينية المزيد من التنازلات بـ"خطة السلام" يبدو ضعيفا، خاصة وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استدعى رئيس البعثة الفلسطينية في وقت سابق من هذا الأسبوع، احتجاجًا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

المصدر وكالات