وسط مقاطعة المعارضة و الرفض الغربي..انتخابات رئاسية في فنزويلا

جهينة نيوز:

فتحت مراكز الاقتراع في فنزويلا أبوابها الأحد أمام ملايين الناخبين للمشاركة في انتخابات رئاسية تقاطعها المعارضة ، و ترفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة ليما، هي تحالف لـ14 دولة في أميركا والكاريبي، هذا الاقتراع وتعتبره ليس ديموقراطيا ولا حرا ولا شفافا

ويواجه مادورو، وريث المبادئ السياسية لهوغو تشافيز رئيس فنزويلا من 1999 الى 2013، المنشق عن تيار تشافيز هنري فالكون، والقس الانجيلي خافيير بيرتوتشي.

وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 14 ألفا و638 مركزا، أبوابها عند الساعة السادسة (1000 ت.غ.) لاستقبال 20.5 مليون ناخب مسجل في هذه الانتخابات المبكرة التي تجري في دورة واحدة.

وتبلغ مدة الولاية الرئاسية في فنزويلا ست سنوات. ويفترض أن تبدأ الولاية المقبلة في 19 كانون الثاني/يناير.