دراسة فرنسية جديدة تؤكد انتحار هتلر عام 1945

جهينة نيوز:

توصل باحثون فرنسيون إلى موعد و طبيعة وفاة الزعيم النازي أدولف هتلر, من خلال دراسة وضعت حدا لنظريات شتى تتحدث عن أسباب وفاته

و أكدت الدراسة أن هتلر انتحر بجرعة من السيانيد وإطلاق النار في رأسه بالعاصمة الألمانية برلين عام 1945.

وقالت صحيفة "تليغراف" البريطانية,السبت, إن الباحثين خلصوا لهذا الاستنتاج بعد أن حصلوا على صلاحية وصول نادرة لأجزاء من أسنان هتلر والمحتجزة في موسكو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الأستاذ فيليب تشارليه, الباحث بجامعة باريس-ديكارت, إن الأسنان التي فحصوها تخص هتلر بكل تأكيد ولا يوجد شك في ذلك, مضيفا أن دراستهم أثبتت وفاة هتلر عام 1945.

وأضاف تشارليه "يمكننا إيقاف كل نظريات المؤامرة حول هتلر, فهو لم يهرب إلى الأرجنتين على متن غواصة ولم يختبئ في قاعدة ب` أنتركتيكا أو في الجانب المظلم من القمر".