تأكيد جديد من البرلمان الإيراني بشان الاتفاق النووي

جهينة نيوز

أكد مجلس الشورى الإيراني، تمسك البلاد بوجود ضمانات لحفظ الاتفاق النووي الموقع في 2015 بخصوص البرنامج النووي، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه وإعلان الدول الأوروبية التزامها به.

وقال الناطق باسم المجلس بهروز نعمتي، في تصريحات للصحافيين نقلتها وكالة "فارس" للأنباء، "اليوم الأحد، عقدت جلسة مغلقة بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وعلي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان، وعباس عراقجي نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية والقانونية، وأوضحوا مجريات المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين حول الاتفاق النووي".

وتابع نعمتي، أنه "تم توضيح ما هي الضمانات التي طرحها الاتحاد الأوروبي لإيران، وتم التأكيد على أن ما يجري من حديث عن ضمانات ما زال في طور المفاوضات، ولا يوجد أي شيء مؤكد أو نهائي"، مشيراً إلى أنه "تم التأكيد من قبل أعضاء البرلمان على ضرورة للحفاظ على حقوق إيران ضمن الاتفاق، والالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد أعلن، في الثامن من مايو/أيار الجاري، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، وإيران في عام 2015، كما أعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات ضد إيران التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.